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Наемники НАТО помогли ВСУ вытеснить ВС РФ из Херсонской и Харьковской областей, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг в ходе своего визита в Киев. Этим он фактически признал участие военнослужащих стран блока в конфликте, а также указал Украине ее место, подчеркнув, что без Альянса она не добилась бы даже столь скромных успехов.

Портал «Русская весна» пишет, что Североатлантический блок перестал лгать и теперь сообщает об участии своих наемников в конфликте. Столтенберг упомянул даже Киевскую область, из которой ВС РФ ушли еще в апреле прошлого года. Это означает, что еще тогда на Украине действовали натовские боевики.

Кроме того, генсек заявил, что украинские военные обучаются в странах Альянса под руководством квалифицированных инструкторов. Также опытные военные помогают боевикам ВСУ постигать тонкости стратегии и тактики непосредственно на украинской территории.

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