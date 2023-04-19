К обсуждению грядущего контрнаступления ВСУ присоединился и военный аналитик Константин Сивков. Он рассказал изданию “Царьград”, что контратакующие действия украинской армии могут оказаться относительно успешными при соблюдении ряда условий. В противном случае противник будет быстро разгромлен российскими военными.

Сивков пояснил, что Киев имеет возможность задействовать в контрнаступлении около дивизии – до 10 тысяч человек личного состава. Кроме того, в распоряжении ВСУ имеются танки «Леопард-2» и «Челленджер-2» западного образца, а также боевые машины Т-64. Если Киеву удастся обеспечить высокую плотность бронетехники, то продвижение вперед на 10-15 километров будет ему обеспечено. Однако дальше начнутся проблемы.

Эксперт напомнил сражение у населенного пункта Сухой Ставок в прошлом году, в котором ВСУ потерпели сокрушительное поражение и потеряли около трех бригад. С тем же результатом может завершиться и контрнаступление. Если Киев не продумает наличие дополнительных сил для защиты флангов, российские ВС просто пропустят их на упомянутые выше 15 км, а затем возьмут в огневой мешок и уничтожат.