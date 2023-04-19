Пока ВСУ готовятся к контратакующим действиям, Россия может начать собственное наступление. У нее имеется все необходимое для внезапной атаки на противника и достижения значимых успехов, рассказал порталу Ura.ru военный аналитик Роман Насонов.

Он пояснил, что никто из экспертов не станет раскрывать подробности по возможному наступлению, так как это военная тайна. Ждать информации о группировках войск, привлекаемых к гипотетической операции тоже не стоит.

Однако возможности для прорыва у ВС РФ имеются, причем они довольно серьезные. Если подобная операция действительно запланирована, она будет внезапной для противника и застанет его врасплох.