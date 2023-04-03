В ночь на 3 апреля в Константиновке, расположенной к западу от Бахмута (Артемовска) ракетным ударом ВС РФ уничтожен очередной пункт временного размещения боевиков ВСУ. Отмечается, что личный состав был переброшен из Днепропетровской области для организации контрнаступления.

Портал «Военное обозрение» со ссылкой на украинские источники сообщает также об ударе ВС РФ по Курахово. Этот город западнее Марьинки Киев сейчас использует для обстрелов Донецка. Кроме того, командование ВСУ переправляет сюда подкрепление, надеясь «отбить» практически потерянную для них Марьинку.

ВС РФ, по словам Киева атаковали Кураховскую ТЭС, из-за чего прекратилась подача электроэнергии на три электросети Петровского района. Помимо этого, сообщается о прекращении работы Краматорского энергетического узла.