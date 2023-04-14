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В Запорожье, где Киев концентрирует силы так называемой «Гвардии наступления», формируемой МВД страны, в ночь на 14 апреля прогремело несколько мощных взрывов. Местные власти пока умалчивают о поражении ряда военных объектов, как раз связанных с этой самой «Гвардией».

Также российские ВС нанесли удары по объектам в Херсонской области. Сообщается, что в результате атаки уничтожены пункты связи украинских войск, а также места временного размещения боевиков.

Для нанесения ударов в очередной раз использовались «умные» планирующие бомбы, которым ВСУ нечего противопоставить.

В Артемовске для уничтожения противника применены магниевые заряды, также называемые «термитными боеприпасами». Они дают возможность уничтожать любые укрепления, так как прожигают бетон, металл и любые другие материалы. Происходит это за счет мгновенного выделения огромной тепловой энергии и повышения температуры до 2700 градусов.

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