Бойцы ЧВК «Вагнер» установили над Артемовском российский флаг. Кроме того, 3 апреля началась решающая битва за населенный пункт Ивановское, установление контроля над которым позволит окончательно захлопнуть крышку котла, пишет портал «Свободная пресса».

Обозреватели отмечают, что даже если Киев продолжит отчаянное сопротивление в Хромово, сам город все равно окажется окружен. И тут возникает вопрос, что будет с командующим Сухопутных войск ВСУ Александром Сырским, который возглавлял оборону Бахмута, неоднократно приезжал в город и уверенно заявлял, что РФ эту «крепость» не взять.

Сейчас Сырский докладывает президенту Украины Зеленскому совсем обратное. Он говорит, что центр города уже под контролем российских войск, что сопротивление провалено, а «вагнеровцы» в несколько раз усилили штурм, чтобы как можно скорее выбить из Артемовска противника.