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Точным ударом противотанковой управляемой ракеты российские военные уничтожили наблюдательный пункт ВСУ в Авдеевке. В Сети появилась видеозапись этой атаки.

На кадрах видно, что для своего наблюдательного пункта боевики выбрали самое высокое здание в городе. Оттуда для них действительно открывался отличный обзор, однако возможность следить за передвижениями российских войск быстро закончилась.

Бойцы расчета ПТУР 87-го полка 1-го Донецкого армейского корпуса обнаружили наблюдательный пункт. Было принято решение уничтожить противника. Запись подтверждает, что управляемая ракета попала точно в цель – на верхушке здания раздался мощный взрыв и в небо взметнулось пламя.

Напомним, что российские военные освободили Красногоровку и вошли в Авдеевку, что спровоцировало панику у боевиков ВСУ.

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