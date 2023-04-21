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Украинские военные понесли очередные потери как в живой силе, так и в технике. На этот раз на запорожском направлении. РИА “Новости” сообщило, что российские войска обстреляли крупный опорный пункт ВСУ. В публикации информационного агентства приводится и видеозапись с места событий.

На кадрах видно, как по опорному пункту российские артиллеристы наносят удары. Командир одного из артрасчётов рассказал журналистам, что защитные сооружения украинских войск находятся в зоне огневого контроля ВС РФ. Сколько именно украинских военных было уничтожено, не уточняется.

На запорожском направлении позиционное противостояние российских и украинских подразделений продолжается. Ранее эксперты прогнозировали, что здесь может начаться неоднократно анонсированное контрнаступление ВСУ. В этой связи представители ВС РФ и гражданской администрации Запорожской области отмечали, что готовы отразить атаки украинских войск.

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