В Сети появились любопытные видеокадры. Они могут свидетельствовать о том, что с оружием в рядах украинской армии не всё хорошо. На видео, которое опубликовало издание “Страна.ua”, заметно, как несколько военных ВСУ тянут за собой пулемёты “Максим”.

Где и когда был сделаны кадры, не уточняется. Использовались ли пулемёты “Максим” в боевых действиях тоже не сообщается.

Пулемёт “Максим” был разработан ещё в 80-х годах позапрошлого столетия. Различные версии этого оружия широко использовались на полях Первой и Второй мировых войн. В России пулемёт “Максим” – уже давно музейный экспонат. С вооружения его сняли ещё в середине XX века.

Как в этой связи напоминает РИА “Новости”, ранее бойцы ВСУ неоднократно публично жаловались на нехватку оружия и боеприпасов. Некоторые украинские пленные заявляли, что в глаза не видели вооружения, которое поставляют на Украину западные союзники Киева. По словам пленных, большая часть качественного западного вооружения или уходит элитным подразделениям, или продаётся преступным элементам.