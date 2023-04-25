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“Украина плывёт в контрнаступление”. Так военный корреспондент Александр Коц прокомментировал видео, которое опубликовал в своём телеграм-канале. Об этом сообщает телеканал “360”.

На кадрах, которые разместил военкор, видно, как тяжёлая техника тащит с помощью троса по грязи украинский БМП. При этом бронемашина идёт медленно, собирая под собой месиво, которое образовалось после дождя. Где и когда было снято видео, не уточняется.

О контрнаступлении власти Украины заявляли неоднократно. По мнению ряда военных экспертов, наступательная операция начнётся не раньше лета. До этого на дорогах Украины будет сохраняться ситуация, как та, что показана на видео – тяжёлая техника ВСУ будет вязнуть на бездорожье. Специалисты также полагают, что особых успехов контрнаступление ВСУ не принесёт, а лишь значительно ослабит украинскую армию, после чего инициатива окончательно перейдёт на сторону российских сил.

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