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Нехватка военной техники заставляет ВСУ идти на различные ухищрения, чтобы продлить безнадёжную оборону Артёмовска (Бахмута). На улицах почти разрушенного города, где продолжаются ожесточённые бои, заметили “бронемутанта”. Об этом пишет “Российская газета” (“РГ”) со ссылкой на телеграм-канал “Военкоры русской весны”. Там размещены фотографии странной техники.

“Бронемутант” – так тяжёлую бронемашину назвали в публикации – представляет собой танк Т-64 без башни, но с пулемётом. Кроме этого, на корпусе машины закреплены пластины динамической защиты “Контакт-1”. Сколько таких “бронемутантов” на вооружении ВСУ, не уточняется.

“РГ” в этой связи отмечает, что бронемашины, собранные из остатков военной техники, в рядах ВСУ встречались и раньше. Так, в конце прошлого года заметили военную технику, собранную из десантной БМД-2 и корпуса подвижных разведывательных пунктов ПРП-3/4.

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