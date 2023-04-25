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На одном из украинских военных полигонов были замечены БМП Bradley производства США. Отмечается, что ВСУ нанесли на боевую технику камуфлирующие знаки, отвечающие реалиям текущего театра боевых действий.

Еще в марте Запад сообщил о намерении предоставить для ВСУ порядка 200 единиц боевых машин пехоты американского, французского и шведского производства. НАТО пообещало выделить для ВСУ 100 единиц БМП М2 Bradley, произведенных в США, 50 единиц шведских БМП CV90 и 40 единиц французских колесных танков AMX-10RC.

Новые модификации БМП М2А2 Bradley, поставленные на Украину, имеют усиленную систему защиты со стальными пластинами и ячейками, с закрепленной в них активной защитой. Внутри корпуса находится дополнительная защита из ткани на кевларовой основе, защищающей экипаж от кумулятивных зарядов в случае, когда основная защита будет пробита. Из-за этого решения вес обновленной боевой машины пехоты увеличился с 25 на 33 тонны.

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