ВСУ не обладают необходимым количеством вооружения и числом военных, чтобы провести успешную наступательную операцию. Такое мнение на своём YouTube-канале высказал экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин. Его цитирует РИА “Новости”.

По мнению Соскина, для успешного контрнаступления необходима группировка, состоящая из 25 бригад минимум. Это примерно 100 тысяч человек. Впрочем, и они не смогут атаковать эффективно, если нет техники и вооружения. Экс-советник бывшего президента уверен: ВСУ нужно минимум две сотни танков, в два раза больше боевых машин пехоты и бронетранспортёров. Помимо этого нужно больше реактивных систем залпового огная, артиллерийских установок, боеприпасов, дальнобойных ракет и так далее. Если этого нет в нужном количестве, то как наступать – задаётся вопросом эксперт.

Ранее в западной прессе сообщалось, что ВСУ для контрнаступления подготовило 50 тысяч военнослужащих. Эксперты отмечали, что такое число бойцов вполне может прорвать российскую оборону на нескольких участках фронта, однако вряд ли контрнаступление украинской армии приведёт к серьёзным успехам.