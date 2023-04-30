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В распоряжении ВСУ появились реактивные системы залпового огня BM-21MT, изготовленные в Чехии. Компания Excalibur Army разработала эти РСЗО на основе советских «Градов», но на шасси автомобиля «Татра» T-815-7T3R2T 4×4.

Портал «Военное обозрение» сообщил, что дальность данного комплекса составляет 40 километров. Он включает в себя сорок направляющих для пуска снарядов, оснащается автоматической системой управления огнем, а также бронированной кабиной, призванной повысить выживаемость экипажа в случае попадания по РСЗО. Огонь можно вести не только залпами, но и одиночными выстрелами.

На Украину продолжает поступать западная техника и вооружение из разных стран. Киев накапливает силы для давно анонсированного контрнаступления и проводит тотальную мобилизацию населения. Когда именно ВСУ перейдут к контратакующим действиям, в настоящий момент никто не знает.

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