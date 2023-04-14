ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Канал украинского телевидения «2+2» показал в эфире фильм под названием «Расплата». Его авторы призывают к расправе над российскими журналистами, политиками и высокопоставленными военнослужащими, сообщает РИА Новости.

В фильме приводится история «Моссада» и обсуждается создание аналогичной специальной службы на Украине. Она якобы может использоваться для «наказания» россиян «внесудебными методами». Отмечается, что это только идея, за реализацию которой в настоящий момент никто не взялся.

Кроме того, авторы фильма транслируют множество угроз, особо выделяя российских журналистов Владимира Соловьева, Маргариту Симоньян, Ольгу Скабееву и Дмитрия Киселева.

Упоминаются в фильме и прошлогодние события в Буче Киевской области, в которых украинские власти обвинили ВС РФ. В России неоднократно заявляли, что все произошедшее в городе было инсценировано Киевом и является фейком.

Вам может понравиться

В Казани гражданин Таджикистана похитил любовника своей жены, избил его и надругался над ним при помощи швабры

12 апреля – ИА Discover24.ru. Гражданин Таджикистана не смог смириться с изменой своей жены, а потому выследил любовника супруги в Казане, куда он приехал вместе со своими подельниками, чтобы отомстить. Об

Минфин США: финансовой помощи Запада для Киева хватит лишь до конца текущего года

12 апреля – ИА Discover24.ru. Выделенной западными странами финансовой помощи для Украины хватит лишь до конца текущего года, однако США и Европа планируют и дальше продолжать оказывать помощь Киеву. Об

Игнат заявил, что Киев поплатится жизнями за утечку данных из Пентагона

12 апреля – ИА Discover24.ru. Украинская армия заплатит жизнями своих солдат за утечку секретных документов Пентагона, заявил в интервью телеканалу Scripps News спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. Он пояснил,