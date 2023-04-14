Канал украинского телевидения «2+2» показал в эфире фильм под названием «Расплата». Его авторы призывают к расправе над российскими журналистами, политиками и высокопоставленными военнослужащими, сообщает РИА Новости.

В фильме приводится история «Моссада» и обсуждается создание аналогичной специальной службы на Украине. Она якобы может использоваться для «наказания» россиян «внесудебными методами». Отмечается, что это только идея, за реализацию которой в настоящий момент никто не взялся.

Кроме того, авторы фильма транслируют множество угроз, особо выделяя российских журналистов Владимира Соловьева, Маргариту Симоньян, Ольгу Скабееву и Дмитрия Киселева.

Упоминаются в фильме и прошлогодние события в Буче Киевской области, в которых украинские власти обвинили ВС РФ. В России неоднократно заявляли, что все произошедшее в городе было инсценировано Киевом и является фейком.