Позиция западных экспертов, журналистов и политиков по отношению к стремлению Украины «вернуть Крым» является для Киева серьезным вызовом. В США и других странах Североатлантического альянса мало кто верит в подобную возможность, однако ВСУ все же ставят перед собой такую цель, заявил бывший глава Минобороны Украины Андрей Загороднюк.

Он признал, что «восстановить контроль над Крымом» будет чрезвычайно сложно. Российские ВС сосредоточили на полуострове серьезные силы и предпримут все возможные меры, чтобы отбить отразить любые наступательные действия ВСУ. Именно поэтому на Западе «пока не видят освобождения Крыма как реалистичную перспективу», приводит слова политика “Московский комсомолец”.

Также бывший министр отметил, что Киев никогда не сможет справиться с задачей «возвращения Крыма» без помощи Запада. Однако НАТО считает оппортунизмом стремление Киева захватить полуостров и не особо рвется помогать в решении именно этой проблемы.