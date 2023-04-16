Следующая новость
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
1
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Позиция западных экспертов, журналистов и политиков по отношению к стремлению Украины «вернуть Крым» является для Киева серьезным вызовом. В США и других странах Североатлантического альянса мало кто верит в подобную возможность, однако ВСУ все же ставят перед собой такую цель, заявил бывший глава Минобороны Украины Андрей Загороднюк.

Он признал, что «восстановить контроль над Крымом» будет чрезвычайно сложно. Российские ВС сосредоточили на полуострове серьезные силы и предпримут все возможные меры, чтобы отбить отразить любые наступательные действия ВСУ. Именно поэтому на Западе «пока не видят освобождения Крыма как реалистичную перспективу», приводит слова политика “Московский комсомолец”.

Также бывший министр отметил, что Киев никогда не сможет справиться с задачей «возвращения Крыма» без помощи Запада. Однако НАТО считает оппортунизмом стремление Киева захватить полуостров и не особо рвется помогать в решении именно этой проблемы.

Вам может понравиться

Bild: Военкор из Германии зафиксировал среди солдат ВСУ в Бахмуте чувство безнадежности

ВСУ закрыли Артемовск для прессы, однако журналист немецкого издания Bild все же сумел прорваться в город и оценить обстановку. Он заявил, что у солдат ВСУ отчетливо просматривается чувство безнадеги. Пока

Украинский военный Череватый сообщил о беспрецедентно тяжелых кровопролитных боях в Артемовске

В Артемовске (Бахмуте) в настоящий момент идут беспрецедентные боевые действия, которых мир не видел на протяжении многих десятилетий, заявил в ходе марафона на украинском телевидении спикер группировки войск «Восток» ВСУ

Нанесено поражение объектам противника в Запорожье и Херсоне, в Артемовске применены магниевые боеприпасы

В Запорожье, где Киев концентрирует силы так называемой «Гвардии наступления», формируемой МВД страны, в ночь на 14 апреля прогремело несколько мощных взрывов. Местные власти пока умалчивают о поражении ряда военных