Военный эксперт Юрий Подоляка опубликовал видеозапись, на кадрах которой украинский байкер отбивается от патрульных полицейских. Надо отметить, что правоохранительные органы на Украине принимают активное участие в мобилизации, хватая граждан на улицах и доставляя их в военкоматы.

На записи видно, как байкер сперва пытается мирно общаться с «могилизаторами», но они применяют силу. Мотоциклист не выдерживает и оказывает сопротивление. В результате он надавал полицейским тумаков и скрылся с места происшествия. Правда, уже без мотоцикла.

Подобные эпизоды возникают на Украине сплошь и рядом. Они лишний раз доказывают, что мало кто хочет идти погибать за киевский режим и за президента Зеленского, давно превратившегося в символ разнузданной коррупции.