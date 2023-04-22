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Военный эксперт Юрий Подоляка опубликовал видеозапись, на кадрах которой украинский байкер отбивается от патрульных полицейских. Надо отметить, что правоохранительные органы на Украине принимают активное участие в мобилизации, хватая граждан на улицах и доставляя их в военкоматы.

На записи видно, как байкер сперва пытается мирно общаться с «могилизаторами», но они применяют силу. Мотоциклист не выдерживает и оказывает сопротивление. В результате он надавал полицейским тумаков и скрылся с места происшествия. Правда, уже без мотоцикла.

Подобные эпизоды возникают на Украине сплошь и рядом. Они лишний раз доказывают, что мало кто хочет идти погибать за киевский режим и за президента Зеленского, давно превратившегося в символ разнузданной коррупции.

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