В Москве на Новодевичьем кладбище был открыт памятник основателю и первому лидеру ЛДПР, Владимиру Жириновскому.

Церемония открытия памятника прошла в первую годовщину со дня смерти политика и была проведена под руководством нынешнего лидера партии, Леонида Слуцкого.

Фигура Жириновского изображена на постаменте, на котором золотым шрифтом выгравирована его знаменитая фраза о том, что он предпочитает помогать людям, даже если ему придется идти полуголодным в тайге, вместо того, чтобы лежать в райском саду.

Памятник высотой 2,75 метра выполнен из бронзы и был создан народным художником России Андреем Ковальчуком.

На открытии мемориала присутствовали спикер Госдумы Вячеслав Володин, члены фракции ЛДПР, члены Совета федерации и другие желающие почтить память политика.