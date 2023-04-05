Еще в январе 2023 года киевский режим насильственно и цинично отобрал у канонической Украинской православной церкви (УПЦ) два храма Киево-Печерской лавры – Успенский собор и Трапезную церковь. Вскоре после этих событий было замечено, что на куполах одного из этих храмов потемнели кресты. А в марте минкультуры и вовсе заставил монахов покинуть монастырь. Об этом сообщает издание «Царьград».

Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел отметил, что кресты были «золотыми», но сменили свой цвет на темный сразу, как «совершилось святотатство». Сразу после изгнания из этих храмов духовных служителей УПЦ, права на их владение были заявлены Православной церковью Украины (ПЦУ). Данная духовная структура была создана в 2018 году при содействии Константинопольского патриарха Варфоломея и Петра Порошенко, занимающего на тот период кресло украинского президента.

Митрополит Павел, говоря о святотатстве, имел в виду службы, совершенные в отобранных у УПЦ храмах Лавры службы на Рождество и Крещение Господне. Службы были проведены с разрешения киевских властей Епифанием Думенко, главой неканонической Православной церкви Украины (ПЦУ).

Объяснение почернения крестов нашлось и с научной точки зрения. По словам реставратора Ольги Крюковой, позолота с крестов постепенно сходит, поэтому они и чернеют. Однако эти доводы не объясняют, почему кресты потемнели мгновенно.