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На портале «Госуслуги» появилось сообщение, что с 1 октября 2023 года двухэтапная аутентификация будет обязательной для входа в личный кабинет пользователя. Об этом сообщает информационное агентство Ura.ru.

На данный момент при входе на портал появляется оповещение о необходимости подключения: «Подключите дополнительный способ подтверждения входа, чтобы обезопасить доступ к вашим данным». С 1 октября 2023 года данная функция станет обязательной для всех пользователей портала «Госуслуги». В качестве дополнительных способов входа в аккаунт пользователя являются смс-сообщение, одноразовый код, биометрия.

Ранее в Минцифры сообщали, что двухэтапная аутентификация на «Госуслугах» станет обязательной с 1 июля 2023 года. Глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что такие нововведения необходимы с целью дополнительной защиты личных данных пользователей портала, так как многие из пользователей используют для входа обычные пароли.

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