Польское издание Myśl Polska опубликовало материал, в котором говорится о столкновении России с Западом на территории Украины. Автор материала уточняет, что украинский конфликт стоит классифицировать именно как противостояние РФ и Запада.

Обозреватель польского издания Антоний Конюшевский отмечает, что судьба украинского народа и самой Украины не представляет ни малейшего интереса для Западного руководства. Их главная цель – всеми способами ослабить Россию. По его словам, сейчас по сути, происходит отложенное завершение Второй мировой. Поэтому на кону стоит все, в особенности для РФ. И ситуация сейчас такова, что Россия в данном противостоянии одержит победу.

Журналист подчеркивает, что судьба Украины в качестве независимого государства на самом деле не имеет для Запада никакого значения. Поэтому он уверен, что конфликт, происходящий на украинской территории, стоит классифицировать в качестве окончательного столкновения России с США и Европой.