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Лучше ограничиться системами противоракетной обороны и не размещать в Польше западное ядерное оружие. Последнее несёт с собой массу опасностей, которых поляки, похоже, не осознают. Такую точку зрения высказала обозреватель издания Myśl Polska Сильвия Горлицкая – передаёт РИА “Новости”.

Журналист отметила, что НАТО и США дают крайне “нечёткие” гарантии безопасности. В критический момент это может сыграть злую шутку с поляками, которые “одурманены мечтами о победоносной войне против России”. Размещения ядерных ракет в Польше может привести к серьёзным последствиям для страны, если она втянется в военный конфликт.

Горлицкая в своей статье заявляет, что жители Польши должны быть благодарны западным союзникам, что те отказались размещать боеголовки на территории страны.

Разговоры о возможном базировании в Польше американских ядерных ракет появились после того, как власти России заявили, что разместят тактическое ядерное вооружение в Беларуси. При этом речь идёт только о базировании боеголовок. Контроль за ними останется за Москвой.

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