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На Украине уже появились первые американские комплексы Patriot, однако использовать их она сможет не раньше следующего года. До этого момента будет проводиться обучение ремонтных бригад, пишет издание Military Watch.

Авторы публикации также высказывают сомнения в успешных действиях ЗРК «Пэтриот» против российских ракет. Эти системы не справились со своими задачами в Ираке в ходе операции «Буря в пустыне», а на Украине им будут противостоять более совершенные боезаряды.

К примеру, непосильной задачей для Patriot станет перехват ракет оперативно-тактических комплексов «Искандер». Они способны маневрировать на всем протяжении полета, что создаст американским комплексам серьезные сложности.

Обозреватели также отметили, что ЗРК не в состоянии отличать ложные цели от настоящих. Еще одной проблемой станет невозможность быстро переместить Patriot на другую позицию. В распоряжении ВС РФ имеются противорадиолокационные ракеты, которые быстро вскроют местоположение комплекса и уничтожат его, ориентируясь на сигнал.

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