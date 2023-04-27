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ВМФ России инвестировал средства в обширную модернизацию нескольких своих старых кораблей, чтобы дать им ключевые преимущества в боевых действиях 21-го века. Об этом пишет американское военное издание Military Watch (MW). Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

В настоящее время в строю ВМФ России находится всего 3 крейсера и 11 эсминцев: это крайне серьезное сокращение по сравнению с 37 крейсерами и 52 эсминцами, имевшимися у военного флота СССР в 1989 году, к моменту окончания холодной войны. В первую очередь это стало результатом резкого сокращения как ВВП, так и расходов на оборону по сравнению с советской эпохой.

Кроме того, ВМФ России больше внимания уделял подводным лодкам, системам береговой обороны и новым для себя классам кораблей (корветы и фрегаты), способных нести различное ракетное вооружение, что также было основной причиной пренебрежения флотом более крупных океанских судов.

«Все крейсера и эсминцы, находящиеся сегодня на вооружении России, были построены в Советском Союзе, и ни один из них не был заложен для внутреннего использования после распада СССР, за исключением двух эсминцев класса «Современный», построенных для экспорта в Китай в 1990-х годах», – отмечает MW.

Чтобы компенсировать нехватку современных океанских надводных боевых единиц, ВМФ России инвестировал средства в обширную модернизацию нескольких своих старых кораблей, чтобы позволить им не только оставаться актуальными, но и получить ключевые преимущества в боевых действиях 21-го века.

Хотя некоторым кораблям не уделялось должного внимания даже для базовой модернизации, идея масштабного перевооружения, по мнению аналитиков MW, была лучше всего реализована для эсминца класса «Удалой» – «Маршал Шапошников». Следует уточнить, что «эсминцем» этот проект именуют за рубежом, а в СССР и России его обычно называют «Большой противолодочный корабль» (БПК).

Корабли класса «Удалой» были введены в эксплуатацию с 1980 по 1995 годы. В этой серии было построено 13 кораблей, 8 из которых находятся в эксплуатации и в настоящее время, причем составляют подавляющее большинство российского флота эсминцев. Классы «Удалой» и «Современный» разрабатывались и строились параллельно: первый был ориентирован на противолодочную войну, а корабли второго типа несли мощные противокорабельные крылатые ракеты П-270 очень большой дальности.

«С тех пор Россия отказалась от крупногабаритных ракет, поскольку новые поколения ракет обычного размера получили многие из тех же возможностей с точки зрения дальности, летных характеристик и скорости. В результате «Удалой» считается более жизнеспособным для модернизации, особенно по части вооружения, чтобы сделать его более ценным классом кораблей», – отмечает MW.

БПК «Маршал Шапошников», введенный в строй в 1985 году, с 2017 года получил серьезные усовершенствования в радарах, электронике и вооружении, включая замену восьми ракет П-270 на 16 пусковых установок новой системы вертикального пуска 3С14, которые обеспечивают совместимость с наиболее современными типами российских крылатых ракет. Также были интегрированы две счетверенные пусковые установки 3С24 для дозвуковых противокорабельных крылатых ракет «Уран» – класса, который не часто развертывается на российских надводных кораблях.

Корабль сохранил свои основные средства противовоздушной обороны с арсеналом из 64 ракет малой дальности «земля-воздух», созданных на основе ракет наземной системы «Тор», которые, хотя и оптимизированы для перехвата крылатых ракет, также способны поражать все виды самолетов.

«Маршал Шапошников» был повторно введен в строй в 2020 году, а впоследствии также был оснащен новой противолодочной ракетой «Ответ», которую он активно испытал в 2021 году, прежде чем в следующем году этот ракетный комплекс был принят на вооружение.

Наиболее значимым усовершенствованием «Маршала Шапошникова» стала интеграция гиперзвуковой крылатой ракеты «Циркон», что было подтверждено на испытаниях в конце 2019 года. «Циркон» широко считается самым опасным классом противокорабельных крылатых ракет в мире, обладая совершенно непревзойденной скоростью 9 Махов и дальностью действия до 1000 км, что позволяет кораблям, развертывающим его, осуществлять контроль над чрезвычайно обширными районами моря и потенциально нейтрализовать флоты, в несколько раз превышающие их по числу боевых единиц, оставаясь при этом вне зоны ответного удара.

Преимущества ракеты «Циркон» в дальности дополняются ее очень высокими проникающими способностями, маневренностью и «эффектом скрытности» от слоя плазмы, образующегося при гиперзвуковых скоростях, что делает практически невозможным ее перехват существующими системами ПРО.

«Все это плюс чистая кинетическая энергия его ударов позволяют «Циркону»  эффективно уничтожать с одного попадания даже крупные надводные боевые корабли противника. А каждый такой корабль, как «Маршал Шапошников», способен развернуть до 16 таких ракет, наряду с восемью «Уранами» и другими арсеналами противолодочной и противовоздушной обороны, используя одни только «Цирконы», может нейтрализовать всю надводную ударную группу без необходимости вводить в действие другое вооружение», – подчеркивает MW.

Согласно выводам западных аналитиков, «Маршал Шапошников» стоит в ряду «наиболее мощных и опасных» надводных боевых кораблей ВМФ России. «Его ракеты, в частности, обеспечивают серьезное преимущество в боях против надводных кораблей над любыми нероссийскими кораблями в мире. Американские Harpoon и SM-6 и даже китайские YJ-18 и YJ-100 не идут с ними ни в какое сравнение с точки зрения характеристик, несмотря на то, что они являются ведущим корабельным оружием двух этих стран», – указывает издание.

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