ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Согласно сообщению Российского оборонного ведомства, капитан Даниил Кизик возглавил мотострелковую роту в бою за освобождение населенного пункта на Украине от нацистов киевского режима.

Боевые действия шли в условиях пребывания там большого количества мирных жителей, которых боевики ВС Украины использовали в качестве живого щита.

В связи с этим российские военные решили не использовать тяжелое вооружение. В боях капитан был контужен несколько раз, но не перестал отдавать приказы подразделению.

Российские бойцы сражались с противником и одновременно эвакуировали мирных жителей, что позволило избежать потерь среди наших бойцов и завладеть позициями украинских боевиков.

Вам может понравиться

«РВ» показала кадры сожженной колонны украинской бронетехники, пытавшейся атаковать позиции ВС РФ

Военные Украины потеряли колонну натовской бронетехники после неудачной попытки атаковать позиции Российской армии в Запорожской области. Они сами сняли на видео сожженную технику НАТО, которая стоит вдоль дороги. Видеозаписью поделился

Российская армия пресекает атаки противника на юге зоны спецоперации

Российская армия в зоне спецоперации успешно отбила ряд атак на юге Украины. Сообщается, что в первые два дня апреля ВС Украины потеряли не менее 90 человек и 14 единиц военной

Российские танкисты уничтожили позицию ВСУ в окрестностях Спорного

Как сообщает военкор «Известий» Денис Кулага, российскими танкистами в окрестностях поселка Спорное, расположенного на территории Донецкой Народной Республики, было уничтожено здание с бойцами вооруженных сил Украины. По словам военного корреспондента,