Согласно сообщению Российского оборонного ведомства, капитан Даниил Кизик возглавил мотострелковую роту в бою за освобождение населенного пункта на Украине от нацистов киевского режима.

Боевые действия шли в условиях пребывания там большого количества мирных жителей, которых боевики ВС Украины использовали в качестве живого щита.

В связи с этим российские военные решили не использовать тяжелое вооружение. В боях капитан был контужен несколько раз, но не перестал отдавать приказы подразделению.

Российские бойцы сражались с противником и одновременно эвакуировали мирных жителей, что позволило избежать потерь среди наших бойцов и завладеть позициями украинских боевиков.