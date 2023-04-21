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Лефортовским судом Москвы в заочном порядке была выдана санкция на арест начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилла Буданова от 21 апреля 2023 года, обвиняемого в организации террористических актов на территории Российской Федерации.

Буданову было предъявлено обвинение в организации терактов, создании террористического сообщества и незаконном обороте оружия и взрывчатых веществ. В суде отметили, что Кирилл Буданов был объявлен в международный розыск. Избранная мера пресечения составляет срок заключения под стражу на два месяца с момента задержания на территории РФ в момент пересечения государственной границы или экстрадиции на территорию России.

Ранее представители ФСБ заявляли, что Буданов причастен к взрыву на Крымском мосту. Отмечается, что взрывное устройство было помещено в рулоны строительной полиэтиленовой пленки на 22 паллетах. Общий вес составил практически 22.8 тонны.

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