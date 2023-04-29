Украинский адвокат Татьяна Монтян присоединилась к группе, которая оказывает гуманитарную помощь населению в зоне спецоперации, и приехала на Украину. Она рассказала о своих впечатлениях от поездки.

Монтян посетила дом, где живут старики, которые не собираются эвакуироваться, а также район Путиловки, который постоянно обстреливается украинскими националистами.

Монтян отметила, что ожидается украинское наступление, к которому системно готовится командование украинских Вооруженных сил, и что формирования киевских националистов уже рассредоточены по всей территории страны.

По ее мнению, в Крыму события 2014 года прошли быстро и спокойно, потому что Запад и Соединенные Штаты Америки оказались не готовы к такому повороту событий.