В Сети появилась видеозапись, на которой запечатлен момент удара беспилотного аппарата ВСУ по военкомату в Брянской области. Напомним, речь идет о населенном пункте Новозыбков.

Ранее, напомним, об этой атаке сообщил глава региона Александр Богомаз. Он отметил, что в результате атаки противника никто не пострадал. Взрывом было выбито несколько стекол, в остальном ущерб минимальный.

Напомним, что Киев регулярно обстреливает Брянскую, Курскую и Белгородскую область, используя в основном ударные беспилотные аппараты. Также в регион периодически пытаются прорваться диверсанты. Один из них намеревался пересечь границу 17 апреля, однако погиб, подорвавшись на мине. В области сейчас действует бессрочный “желтый уровень” террористической опасности