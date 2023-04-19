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В Сети появилась видеозапись, на которой запечатлен момент удара беспилотного аппарата ВСУ по военкомату в Брянской области. Напомним, речь идет о населенном пункте Новозыбков.

Ранее, напомним, об этой атаке сообщил глава региона Александр Богомаз. Он отметил, что в результате атаки противника никто не пострадал. Взрывом было выбито несколько стекол, в остальном ущерб минимальный.

Напомним, что Киев регулярно обстреливает Брянскую, Курскую и Белгородскую область, используя в основном ударные беспилотные аппараты. Также в регион периодически пытаются прорваться диверсанты. Один из них намеревался пересечь границу 17 апреля, однако погиб, подорвавшись на мине. В области сейчас действует бессрочный “желтый уровень” террористической опасности

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