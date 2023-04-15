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Организация «Уралвагонзавод» показала процесс модернизации танка Т-72Б 1989 года выпуска до версии Б3М 2022 года. Сначала танк заносят в подготовительный цех, где демонтируют гусеницы, а затем перевозят в другой цех. Там снимают все механизмы и агрегаты, в итоге остается один корпус. Его обрабатывают пескоструем, очищают в наливном бассейне, а также восстанавливают целостность при помощи сварочных работ, далее окрашивают.

Параллельно оснащают башню новой гладкоствольной пушкой 2А46М-5-01, улучшенной системой стабилизации, устанавливают защитные бортовые экраны.

На корпус крепят новые гусеницы, которые оснащены параллельным шарниром и характеризуются долговечностью. Это дает возможность увеличить скорость заднего хода, что играет важную роль при маневрировании танка на поле боя.

После завершении всех работ танк испытывают и направляют в назначенное ему подразделение для продолжения службы.

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