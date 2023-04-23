Российскими силами было сбито девять беспилотных летательных аппаратов, запущенных вооруженными силами Украины. Соответствующее заявление было сделано Министерством обороны России 23 апреля.

Согласно данным, предоставленным оборонным ведомством, украинские дроны были сбиты в Донецкой Народной Республике, над населенными пунктами Валерьяновна и Кирилловка. Также БПЛА ВСУ российские силы уничтожили в Луганской Народной Республике, в районе Кременной и Рубежного и в Херсонской области – над Таврийском.

21 апреля в населенном пункте Старомихайловка ДНР украинские националисты атаковали с помощью дрона автовышку сотрудников «Региональной энергопоставляющей компании». Беспилотником было сброшено взрывоопасное устройство.

Ранее сообщалось, что в Донецкой Народной Республике российские бойцы смогли захватить украиснкий беспилотный летательный аппарат «Shark». По словам разработчиков, данный дрон может использоваться совместно с американскими комплексами HIMARS.