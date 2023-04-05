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Согласно сообщению Министерства обороны России, по состоянию на 5 апреля российской артиллерией при поддержке ТОС группировки войск «Центр» было ликвидировано около 80 человек личного состава ВСУ на Краснолиманском направлении.

По информации официального представителя оборонного ведомства генерал-лейтенанта Игоря Конашенкова, боевые сражения с противником произошли неподалеку от города Северск Донецкая Народная Республика и в районах населенных пунктов Невское и Червоная Диброва Луганская Народная Республика. ВС России смогли сорвать контратаки ВСУ на данных участках фронта.  В результате российскими силами была уничтожена украинская ББМ, два автомобиля и гаубица Д-30.

Вооруженные силы РФ продолжают проведение специальной военной операции по освобождению Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики от гнета киевского режима. СВО на Донбассе началась по приказу президента России Владимира Путина 24 февраля 2022 года с целью защиты мирного населения от преступных действий украинских националистов.

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