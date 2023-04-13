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Президент Украины Зеленский в очередной раз пригрозил России «мощным наступлением». В своем видеообращении к гражданам он заявил, что ВСУ активно ведут подготовку к контратакующим действиям.

Глава государства высказался в том духе, что на заседании ставки, в котором приняли участие командующие, сотрудники ОП и представители разведывательных структур, обсуждалось «мощное наступление».

Зеленский заявил, что боевики ВСУ проходят подготовку, а командование ожидает поставок вооружений и техники от Запада.

«По максимуму — дух единства. По максимуму — эффективность. Подготовка — тоже по максимуму», – заявил Зеленский.

Напомним, что Запад все больше сомневается в успехе контрнаступления ВСУ, которое с весны уже перенесли на лето. Многие эксперты называют его «последним шансом» Киева продемонстрировать хоть какие-то успехи на линии соприкосновения.

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