Неоднократно анонсированное контрнаступление ВСУ откладывается. Никаких больших наступательных операций в апреле украинская армия не планирует. Об этом пишет “МК” со ссылкой на телеграм-канал “Резидент”. Тот в свою очередь ссылается на источник в Офисе президента Украины.

В то же время подготовка к контрнаступлению будет идти – ВСУ продолжат прощупывать оборону российских войск на южном направлении, чтобы у командования ВС РФ не было чёткого понимания, где планируется нанести основной удар.

Отмечается, что против поспешного контрнаступления выступает главком ВСУ Валерий Залужный – он не хочет терять лучшие боеспособные подразделения. Однако в Офисе президента Зеленского требуют от главкома более решительных действий.

Киевские власти неоднократно анонсировали контрнаступление в весенне-летний период. По словам некоторых экспертов, сейчас крупную наступательную операцию ВСУ мешают проводить погодные условия. Где именно украинская армия намерена прорвать российскую оборону, эксперты расходятся во мнениях. Однако все уверены, что ощутимого успеха наступательная операция ВСУ не принесёт – возможности российской армии превосходят возможности украинской.