На правом берегу реки Днепр в Херсонской области ВСУ продолжают проявлять активность. Это может свидетельствовать о готовящемся наступлении украинских войск в этом направлении. Об этом сообщает “МК” со ссылкой на телеграм-канал “Рыбарь”.

Утверждается, что на фронт, проходящий через Херсонщину, ВСУ стягивают дополнительные силы, проводится принудительная эвакуация мирных жителей, развёртываются позиции для дальнобойной артиллерии, идёт подготовка штурмовых отрядов. Одновременно с этим украинская армия усилила обстрелы российской территории.

“Рыбарь” предполагает, что форсирование украинскими военными Днепра в Херсонской области может сковать российские силы на этом направлении при контрнаступлении ВСУ широким фронтом. Вероятно, наступательную операцию украинское командование может начать уже в ближайшие недели.

Киевские власти неоднократно заявляли о готовящемся контрнаступлении на позиции российских войск в весенне-летний период. По мнению экспертов, контрнаступление не принесёт украинской армии значительных успехов, а лишь ослабит её в попытках прорвать российскую оборону.