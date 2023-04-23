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Боевики ВСУ, которые практически потеряли контроль над Артемовском, используют химическое оружие, сообщил военный корреспондент Сергей Среда. Он отметил, что состав газообразного вещества пока не определен, но известно, что после атак противника у военнослужащих ВС РФ начинаются приступы эпилепсии.

Газ содержится в специальных баллонах, которые используются вместо боеприпасов к минометам или противотанковым гранатометам. Долетая до цели, емкости разрушаются и распыляют отравляющее химическое вещество, оказывающее воздействие на психику. При этом зафиксировать факт применения химоружия достаточно сложно, так как газ не имеет запаха.

Напомним, что боевики ВСУ также сбрасывают емкости с отравляющими веществами с беспилотных аппаратов. Использование химического оружия запрещено на международном уровне, но Запад упрямо делает вид, что не замечает действий украинских нацистов.

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