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США объявили о поставках новых партий вооружения для ВСУ и означает это только одно – Вашингтон требует от Киева начинать контрнаступления. Других вариантов на сегодняшний день у него просто нет, поэтому вопрос остается только один – когда украинская армия перейдет к контратакующим действиям.

Известный блогер и писатель Владлен Татарский рассказал «Московскому комсомольцу», что контрнаступление ВСУ начнут в период между Пасхой и Днем Победы. К этому моменту Киеву потребуется каким-либо образом закрыть вопрос с Артемовском и Авдеевкой. Также блогер заявил, что в ближайшем будущем грядут серьезные испытания.

Бывший депутат Верховной рады Олег Царев сообщил, что Киев намеревается бросить в бой до 160 танков Leopard. Кроме того, именно под контрнаступление Украина выпросила у Польши 100 бронетранспортеров Rosomak.

Задачей России на фоне всего этого является подготовка к отражению контратак противника. Она должна сорвать его планы и уничтожить натовскую технику.

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