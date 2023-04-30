Снайпер «Группы Вагнера» рассказал изданию “Московский комсомолец”, что когда боевики ВСУ пытаются переходить в наступление в Артемовске, то обстрел можно вести почти целый день, не останавливаясь. Также он отметил другие особенности снайперской работы в городе.

Так, иногда случаются настоящие дуэли с украинскими коллегами. Чтобы выманить их, снайпер создает ложные позиции, вынуждая противника стрелять по ним.

Напомним, что основные боевые действия идут сейчас в западной части Артемовска, откуда ЧВК «Вагнер» методично выдавливает боевиков ВСУ. До полного освобождения города осталось всего полтора километра, причем большая часть этой дистанции – частный сектор.

Ранее сообщалось о взятии многоэтажных домов, в которых противник оборудовал огневые позиции и наблюдательные пункты. Это была важная для него высота, которая сейчас контролируется «музыкантами».