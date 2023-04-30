ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Снайпер «Группы Вагнера» рассказал изданию “Московский комсомолец”, что когда боевики ВСУ пытаются переходить в наступление в Артемовске, то обстрел можно вести почти целый день, не останавливаясь. Также он отметил другие особенности снайперской работы в городе.

Так, иногда случаются настоящие дуэли с украинскими коллегами. Чтобы выманить их, снайпер создает ложные позиции, вынуждая противника стрелять по ним.

Напомним, что основные боевые действия идут сейчас в западной части Артемовска, откуда ЧВК «Вагнер» методично выдавливает боевиков ВСУ. До полного освобождения города осталось всего полтора километра, причем большая часть этой дистанции – частный сектор.

Ранее сообщалось о взятии многоэтажных домов, в которых противник оборудовал огневые позиции и наблюдательные пункты. Это была важная для него высота, которая сейчас контролируется «музыкантами».

Вам может понравиться

Джо Байден посмеялся над способностями Илона Маска вести эффективный бизнес

Во время своего выступления на приеме Ассоциации корреспондентов при Белом доме, проходящем ежегодно, американский президент Джо Байден высмеял основателя компании Tesla и SpaceX Илона Маска из-за его способностей вести деловые

РВ: Наступает решающий момент вооруженного противостояния США и РФ в СВО на Украине

Портал «Русская весна» сообщил о приближении решающего контрнаступления ВСУ. Сейчас украинское командование накапливает силы, намереваясь бросить в бой остатки боеспособных подразделений. Вместе с мобилизованными резервистами ему удалось собрать около 100

«РВ»: в зоне спецоперации ликвидирован предатель — перебежчик из России с позывным “Леший”

На Украине ликвидирован представитель так называемого «Русского добровольческого корпуса» (РДК – экстремистская организация, запрещенная в России), состоящего из предателей, перебежавших на сторону украинских нацистов, Дмитрий Петров. Боевик с позывным «Леший»