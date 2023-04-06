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Прорыв дамбы на одном из водохранилищ под Краматорском спровоцировал настоящее стихийное бедствие. Город частично затоплен, а вместе с ним под воду уходят и подразделения украинской армии, пишет издание «Московский комсомолец».

Отмечается, что вода смыла окопы, блиндажи и другие фортификационные сооружения, построенные украинскими боевиками. Кроме того, затопило склады с боеприпасами и ГСМ, другие военные объекты.

В районах, в которых уровень воды поднялся, нет электричества. Затопило трансформатор, который обеспечивал подачу энергии на железнодорожный транспорт. Впрочем, сама «железка» также скрылась под водой, поэтому с логистикой у Киева возникнут серьезные проблемы.

В целом же обстановка в Краматорске не слишком спокойная, но относительно стабильная. В городе продолжают работать торговые точки, люди ходят по магазинам и рынках, хотя за пределами все чаще слышатся мощные взрывы.

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