Дарья Трепова, которую подозревают в соучастии в убийстве военкора Владлена Татарского, после взрыва в кафе сообщила подруге Юлии, что «ее подставили». После этого она больше не выходила на связь и отключила все телефоны, пишет издание «Московский комсомолец».

Подруга девушки рассказала, что та весь вечер находилась за компьютером. После получения новостей о взрыве Юлия попыталась связаться с Дарьей, но долго не могла до нее дозвониться.

Когда Трепова все же ответила, она очень эмоционально и даже в истерике прокричала, что «ее подставили». Затем чат с подругой был удален, больше подозреваемая на связь не выходила.

Напомним, что в Сети ранее были опубликованы фотографии Треповой из кафе на Васильевском острове и в ее арендованной квартире.