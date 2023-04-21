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Поздно вечером в четверг Минобороны России назвало официальной причиной взрыва в Белгороде нештатный сход боеприпаса с бомбардировщика Су-34. В настоящий момент проводится расследование трагического инцидента. Издание «Московский Комсомолец» со ссылкой на бывшего военного летчика, пожелавшего остаться инкогнито, рассказало, как будет идти расследование.

По словам анонимного эксперта, расследование причин нештатного схода боеприпаса началось сразу же после приземления самолета на аэродроме. В таких случаях специалисты сразу же снимают показания всех бортовых электронных систем, фиксирующих в режиме самописцев десятки параметров работы самолета.

Одним из наиболее важных параметров в этом случае являются показатели перегрузки во время боевого вылета. Необходимо проверить данные показатели на предмет приближения к около предельным. Этот параметр напрямую зависит от скорости полета и выполнения пилотажа.

Также во время расследования будет проверено насколько точно экипаж, состоящий из летчика и штурмана на Су-34, следовал заданному маршруту. Для этого будут сверены данные наземных средств радиоэлектронного контроля с бортовыми самописцами. Еще одним предметом пристальной проверки станет вопрос подготовки самолета и боекомплекта перед вылетом. Все операции при подвеске авиационных боеприпасов всегда должны осуществляться под тройным контролем, резюмировал эксперт.

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