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Бывший разведчик Анатолий Матвийчук прокомментировал крушение легкомоторного украинского самолета в Брянской области, а также задержание пилота, сбросившего авиабомбы на комбинат «Слава».

Эксперт отметил, что основными задачами украинского летчика были исследование реакции российской ПВО на пересечение границы, а также разведка местности. При этом украинские ВС перестали по неизвестным причинам отправлять на подобные задания профессионалов. Сейчас привлекаются гражданские, которые за деньги готовы пойти на любой риск.

Матвийчук также уверен, что никакой связи между инцидентом с самолетом и контрнаступлением ВСУ не просматривается, так как исполнитель оказался совсем уж мелкой сошкой, ничего не понимающей в военном деле.

Напомним, что задержанный пилот изначально врал, что его послали сфотографировать какие-то объекты. Однако позже выяснилось, что он и его подельник на другом спортивном самолете сбросили авиабомбы на комбинат «Слава». Серьезных разрушений и пострадавших нет.

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