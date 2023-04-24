ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Боевики ВСУ задействовали новую тактику в боях за Бахмут (Артемовск) и активно используют компактные квадрокоптеры. Военный эксперт Алексей Леонков пояснил, что эти дроны хоть и имеют небольшие габариты, но в течение длительного времени зависают над городом и позволяют оценивать обстановку в режиме онлайн.

Российские ВС изменения в тактике боевиков вряд ли чем-то удивили, отмечает аналитик. Также он сообщил, что инженеры уже работают над средствами противодействия для таких дронов, поэтому совсем скоро они начнут массово падать на землю.

Чтобы там не придумало командование ВСУ, восстановить контроль над городом их подопечные уже не смогут. Это является одной из причин изменений тактики – Киев просто в панике и хватается за что попало, чтобы хоть немного исправить ситуацию.

Вам может понравиться

RusVesna показала видео «ползущей» по грязи колонны танков Leopard 2 и БТР M113

Портал «Русская весна» опубликовал видеозапись с эпизодом подготовки украинских войск к контрнаступлению. На кадрах видны боевые машины «Леопард 2» немецкого производства, а также американские броневики M113, ползущие по грязи на

Эксперт Леонков рассказал, зачем Пентагон провел испытания ядерной ракеты Minuteman III

Как отмечает в своем материале издание «Российская газета» со ссылкой на заявление военного эксперта Алексея Леонкова, командование Пентагона пытается изо всех сил продлить жизнь своей наземной составляющей ядерной триады. Испытания

Пушилин: Дрон-камикадзе «Ланцет» хорошо зарекомендовал себя в поражении техники ВСУ

С уничтожением разнообразной боевой техники, которую Запад продолжает отправлять на Украину, успешно справляется не только артиллерия, но и барражирующие боеприпасы «Ланцет». Они отлично зарекомендовали себя в борьбе с самоходными артиллерийскими