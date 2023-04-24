Боевики ВСУ задействовали новую тактику в боях за Бахмут (Артемовск) и активно используют компактные квадрокоптеры. Военный эксперт Алексей Леонков пояснил, что эти дроны хоть и имеют небольшие габариты, но в течение длительного времени зависают над городом и позволяют оценивать обстановку в режиме онлайн.

Российские ВС изменения в тактике боевиков вряд ли чем-то удивили, отмечает аналитик. Также он сообщил, что инженеры уже работают над средствами противодействия для таких дронов, поэтому совсем скоро они начнут массово падать на землю.

Чтобы там не придумало командование ВСУ, восстановить контроль над городом их подопечные уже не смогут. Это является одной из причин изменений тактики – Киев просто в панике и хватается за что попало, чтобы хоть немного исправить ситуацию.