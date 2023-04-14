Военный историк Юрий Кнутов прокомментировал опасения высокопоставленных офицеров ВСУ по поводу использования Россией «умных» бомб ФАБ-500 и запуска в серийное производство ФАБ-1500. Он отметил, что страхи украинских военных вполне оправданы, так как Киеву нечего противопоставить этим боезарядам.

Удары с применением корректируемых авиабомб позволят российскими ВС серьезно подорвать боеспособность противника. При этому ВСУ не смогут перехватывать ФАБ-500 и УПАБ-1500. Имеющиеся в их распоряжении средства противовоздушной обороны безнадежно устарели и боеприпасы к ним стремительно заканчиваются.

Точные удары планирующими авиабомбами уничтожат любые военные объекты ВСУ, восстановление которых либо будет невозможным, либо потребует много времени.

Кнутов также отметил, что хотя Запад и поставляет на Украину зенитно-ракетные комплексы для ПВО, их слишком мало, чтобы обеспечить надежную защиту всех стратегически важных объектом. Кроме того, у Киева нет технологий и алгоритмов для перехвата корректируемых боеприпасов.