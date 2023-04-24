Широко разрекламированное и долгожданное на Западе и в Киеве украинское контрнаступление вряд ли состоится, считает бывший американский военный разведчик Скотт Риттер.

Он пояснил, что сейчас у Киева слишком мало техники и личного состава, чтобы переходить к контратакующим действиям. Поэтому президент Зеленский будет тянуть время до саммита НАТО в Вильнюсе, запланированного на июль. Там он предпримет еще одну попытку выпросить у Соединенных Штатов ракеты для РСЗО HIMARS с дальностью до 300 километров и истребители F-16.

Главный вопрос, который стоит перед Западом – сумеют ли ВСУ тянуть время в позиционных боях. Ведь за оставшиеся до июля 2-2,5 месяца вполне можно и проиграть набравшим силу российским войскам.