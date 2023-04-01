ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Украинский генерал Виктор Муженко, который с 2014 по 2019 годы занимал пост главнокомандующего ВСУ, заявил, что Киев допускает серьезные просчеты в оценке возможностей российской армии и военно-промышленного комплекса РФ.

Он отметил, что сейчас Россия держит в боевом резерве около 170 тысяч военнослужащих, призванных в ходе частичной мобилизации. При этом они не просто сидят на месте, а продолжают подготовку, которая длится уже пятый месяц. Когда командование ВС РФ решит ее задействовать, это будут боеспособные и чрезвычайно опасные подразделения.

Также Муженко заметил, что Россия производит около 10 новых танков ежедневно, что дает примерно 300 боевых машин в месяц. Однако ВСУ не уничтожают более сотни танков в месяц, поэтому 200 остальных РФ накапливает, готовясь к наступлению. Генерал призвал реально оценивать силы и возможности России, чтобы в дальнейшем не столкнуться с неприятными сюрпризами, которые приведут ВСУ к разгрому.

Вам может понравиться

Минобороны России: В стране значительно увеличилось число желающих служить по контракту

На брифинге Минобороны РФ контр-адмирал Владимир Цимлянский, возглавляющий главное организационно-мобилизационного управление Генерального штаба ВС, заявил об увеличении желающих поступить на службу по контракту. Он сообщил, что из-за этого даже пришлось

Эксперт Орлов: новые российские танки в зоне СВО заметно расширят возможности ВС РФ

Опорные пункты и бронетехнику противника российские войска в зоне СВО будут уничтожать с ещё большей эффективностью. Военные уже получили танки Т-90М и Т-72Б3М. Об этом сообщает телеканал “360” со ссылкой

В МИД Украины рассказали, чем обернётся провал контрнаступления ВСУ

Украинские власти возлагают большие надежды на контрнаступление ВСУ, которое уже неоднократно анонсировали. Но в то же время не хотят, чтобы оно воспринималось, как решающее сражение с российскими войсками. Так на