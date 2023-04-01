Украинский генерал Виктор Муженко, который с 2014 по 2019 годы занимал пост главнокомандующего ВСУ, заявил, что Киев допускает серьезные просчеты в оценке возможностей российской армии и военно-промышленного комплекса РФ.

Он отметил, что сейчас Россия держит в боевом резерве около 170 тысяч военнослужащих, призванных в ходе частичной мобилизации. При этом они не просто сидят на месте, а продолжают подготовку, которая длится уже пятый месяц. Когда командование ВС РФ решит ее задействовать, это будут боеспособные и чрезвычайно опасные подразделения.

Также Муженко заметил, что Россия производит около 10 новых танков ежедневно, что дает примерно 300 боевых машин в месяц. Однако ВСУ не уничтожают более сотни танков в месяц, поэтому 200 остальных РФ накапливает, готовясь к наступлению. Генерал призвал реально оценивать силы и возможности России, чтобы в дальнейшем не столкнуться с неприятными сюрпризами, которые приведут ВСУ к разгрому.