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Когда человек всем сердцем жаждет найти правду, Господь обязательно направит его на верный путь познания истины. Об этом в интервью с корреспондентом «Комсомольской правды» рассказал митрополит Псковский и Порховский Тихон.

По его словам, популяризация исторических сведений о Новороссии является благим делом, так как знакомит людей с правдивой информацией, которую не в состоянии исказить даже самые злые силы этого мира. При этом временное нахождение некоторых людей «во мраке лжи» поправимо просветительской деятельностью.

В первую очередь, каждый человек должен сам возжелать познать истину, тогда «Господь поможет вразумить людей, ищущих правду». На этом пути каждый должен познать сомнения, совершить ошибки, но в итоге напитаться правдой.

Также митрополит Тихон поделился своим мнением по поводу причин сегодняшнего украинского конфликта. Он уверен, что коллективный Запад поставил перед собой задачу «переформатировать Россию в Украину, чтобы натравить ее против Китая». Таким образом, задача западных глобалистов заключается в стравливании России и Китая.

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