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Планируемое контрнаступление украинской армии планируют западные генералы, и вряд ли они как-то согласовывают его с Киевом. Такое мнение высказал бывший руководитель представительства ЛНР в России Родион Мирошник. Его слова приводит РИА “Новости”.

Мирошник прокомментировал слова украинского премьера Дениса Шмыгаля. На днях тот заявил, что на Украину “не давят” её “друзья и партнёры” при планировании контрнаступления. Экс-глава представительства ЛНР заметил, что заявление главы украинского кабинета министров – не более чем информационный шум, призванный “размыть повестку”.

По словам Мирошника, контрнаступление армии Украины контролируется и согласовывается на Западе, где не считаются с огромными потерями в ВСУ, которые принесёт наступательная операция.

Ранее украинские власти заявляли, что контрнаступление ВСУ начнётся в весенне-летний период. Тот же Шмыгаль сообщал, что большая наступательная операция, вероятно, начнётся летом. Эксперты сходятся во мнении, что значительных успехов ВСУ в ходе контрнаступления не достигнут, а лишь понесут серьёзные потери. После этого инициатива окончательно окажется на стороне российской армии.

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