Официальный представитель военного ведомства РФ Игорь Конашенков сообщил об уничтожении на подконтрольной ВСУ территории Луганской народной республики командного пункта украинских боевиков.

Кроме того, российские ВС поразили пункт ремонта и обслуживания бронетехники ВСУ, который был создан в поселке Свесса Сумской области подразделениями 117-й бригады теробороны Украины. Этот удар на длительное время вывел мастерские из строя и лишил Киев возможности быстро восстанавливать подбитые боевые машины.

В ДНР неподалеку от Краматорска точным ударом подорван украинский железнодорожный состав, который доставлял в зону боевых действий примерно 200 тонн боеприпасов. Авиация за минувшие сутки совершила 4 боевых вылета, при ее поддержке ВС РФ ликвидировали около 480 боевиков ВСУ.