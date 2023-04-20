В районе населенного пункта Каменка на Лисичанском направлении российские ВС уничтожили склад боеприпасов украинской армии. Также склад с горюче-смазочными материалами ликвидирован под Григоровкой ударом буксируемых гаубиц Д-30, сообщил спикер группировки войск «Юг» Юрий Бигма.

Вблизи населенного пункта Новоселовка Первая артиллерийские расчеты ВС РФ нанесли удар по позиции украинской реактивной системы залпового огня «Град». Атака оказалась крайне удачной, установка БМ-21 уничтожена.

Также на том же Лисичанском направлении была удачно задействована авиация, которая разнесла понтонную переправу. Ее ВСУ намеревались использовать для форсирования Северского Донца.

Напомним, ВС РФ в ночь на 20 апреля уничтожили места размещения резервистов украинской армии в Днепропетровске, Запорожье и Харькове.