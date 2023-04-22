Рядом с населенным пунктом Сергеевка на Александро-Калининском направлении российские ВС нанесли сокрушительный удар по крупному складу с ракетами и артиллерийскими снарядами ВСУ. Спикер группировки войск «Юг» Юрий Бигма отметил, что в результате атаки уничтожено не менее 600 боеприпасов для советских и западных РСЗО.

Помимо этого, артиллеристы ВС РФ уничтожили 152-миллиметровую вражескую гаубицу у населенного пункта Горняк и пушку Д-20 у села Острое.

Бигма рассказал также о боевых действиях на Авдеевском направлении. Там ВС РФ артиллерийскими ударами ликвидировали наблюдательные пункты украинской армии. Боеприпасы для американских орудий M777 были уничтожены под Херсоном. ВСУ уже погрузили снаряды на грузовые автомобили, однако стоянка грузовиков попала под удар российской артиллерии.